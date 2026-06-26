Соцфонд рассказал об учете ухода за пенсионерами и инвалидами

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Уход за пенсионерами и инвалидами в России будут учитывать при оформлении единого пособия, если такой уход осуществляется за родственниками, сообщил Соцфонд.
В России с 21 июля вступают в силу изменения по учету периодов ухода за пенсионерами и инвалидами при оформлении единого пособия.
«Главное нововведение: теперь такой уход будет считаться объективной причиной для нулевого дохода у родителя, если он присматривал за близким родственником», — говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».
Уточняется, что на данный момент период ухода учитывается при назначении пособия независимо от родственных связей. Так, ухаживать можно за любым человеком, например знакомым или соседом. При этом после изменения правил зачет ухода сохранится в отношении родственников.