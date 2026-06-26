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Вину врача в гибели ростовчанки при родах подтвердила экспертиза

Предварительно, это может быть анастезиолог, вколовший женщине не тот препарат.

Защитник семьи Анны М., погибшей при родах в больнице Новочеркасска, сообщил о результатах повторной судебно-медицинской экспертизы, выполненной в рамках возбужденного уголовного дела. По словам Данила Бердичевского, специалисты установили вину конкретного медика в смерти пациентки.

Предварительно, это может быть анастезиолог, вколовший женщине не тот препарат, пишет Don Mash.

В видео, опубликованном в Telegram, адвокат поясняет, что обычно подобные экспертизы выполняются в течение одного-трёх лет, однако в данном случае её провели в сжатые сроки. Он поблагодарил руководство волгоградского Следкома и его сотрудников за профессионализм.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. После ознакомления сторон с материалами дела его направят в суд.

Как ранее сообщал vlg.aif.ru, беременность 28-летней Анны вторым ребёнком протекала без осложнений, в роддом она попала 5 апреля, где женщине сделали четыре укола эпидуральной анестезии, после чего она впала в кому, а затем скончалась.

Её супруг Иван М. остался с пятилетним сыном и новорожденной дочерью.

Ранее в Волгограде хирурги спасли позвоночник пациентке.