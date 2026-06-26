Вину врача в гибели ростовчанки при родах подтвердила экспертиза

В видео, опубликованном в Telegram, адвокат поясняет, что обычно подобные экспертизы выполняются в течение одного-трёх лет, однако в данном случае её провели в сжатые сроки. Он поблагодарил руководство волгоградского Следкома и его сотрудников за профессионализм.