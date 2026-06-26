Северный котёл. На тушение пожаров в Сибири стягивают силы со всей России

По данным синоптиков, долгожданные осадки уже пришли на восток Эвенкии, где будут продолжаться на протяжении ближайших дней. Но в ряде других регионов обстановка более напряжённая. Погода засушливая и, как рассказала нашему корреспонденту сотрудница ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Наталья Краснова, такой будет оставаться в ближайшие шесть дней.