Северный котёл. На тушение пожаров в Сибири стягивают силы со всей России

Сибирь остаётся в дыму. В Красноярском крае бушуют пожары, на ликвидацию которых стягивают силы из нескольких регионов страны — от Бурятии до Карелии. Местные жители сообщают, что некоторые территории уже освобождаются из огненного плена, но по данным специалистов, о полной победе над стихией говорить рано.
Какие глубинные климатические процессы способствуют возникновению и учащению возгораний в лесах, какие вредители усугубляют пожароопасную обстановку и поможет ли дождь справиться с северным котлом — в материале krsk.aif.ru.
Ликвидируют всей страной.
По информации Лесопожарного центра на 26 июня 2026, сейчас над ликвидацией пожаров в лесах Красноярского края трудятся 2142 человека. Среди специалистов — сотрудники авиационной и наземной служб краевого Лесопожарного центра, межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны и команды из нескольких регионов страны: Бурятии, Забайкальского края, Иркутской, Свердловской и Тюменской областей, республик Коми, Хакасии, Якутии и Карелии. Содействуют тушению и лесопользователи.
В крае сейчас действует 141 лесной пожар. Причинами большинства из них стали грозы. Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в шести округах. Из-за жары, сильного ветра и высокой грозовой активности, вспыхивают новые очаги. Усугубляет проблему сильный ветер.
Большая часть возгораний приходится на удалённые труднодоступные территории и участки леса, повреждённые сибирским шелкопрядом.
«Обстановка остаётся сложной, но контролируемой. Ситуация находится на постоянном контроле оперативного штаба. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», — сообщают в Лесопожарном центре.
Техника в деле.
Огнеборцы добираются до пожаров на воздушном и водном транспорте.
Специалисты прокладывают минерализованные полосы в основном вручную — а на сложных участках с большим количеством лесных завалов применяют взрывчатку для увеличения протяжённости полос. Сухостой, способствующий распространению огня, удаляют. Там, где это возможно, используют технику.
Согласно данным на 26 июня 2026, количество спецтехники на тушении лесных пожаров выросло до 77 единиц. В арсенале специалистов квадроциклы, бульдозеры, тралы и вездеходы.
Лесной пожар в Енисейском округе берут в кольцо квадроциклами. Источник видео: Лесопожарный центр Красноярского края.
«В тяжёлых условиях даже техника не выдерживает, — рассказывает представитель лесопожарной охраны Галина Коновалова. — Песок, гарь, перегрев — радиатор забивается. Периодически делаем рокировку квадроциклов. Бригадир на полном ходу с помощью плуга делает противопожарные полосы, которые помогают остановить распространение огня».
В процессе авиапатрулирования, доставки огнеборцев и средств тушения задействованы свыше 30 воздушных судов, в том числе вертолёты Авиалесоохраны и МЧС с водосливными устройствами. Беспилотники используют для мониторинга ситуации в лесах и на кромках действующих пожаров.
Ждать ли осадков?
Содействует ли дождь тушению возгораний? На некоторых территориях — да.
По данным синоптиков, долгожданные осадки уже пришли на восток Эвенкии, где будут продолжаться на протяжении ближайших дней. Но в ряде других регионов обстановка более напряжённая. Погода засушливая и, как рассказала нашему корреспонденту сотрудница ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Наталья Краснова, такой будет оставаться в ближайшие шесть дней.
Но возможен «рукотворный» дождь: при наличии ресурсной облачности для искусственного вызывания осадков огнеборцы задействуют самолёт-зондировщик Ан-26, сообщают в Лесопожарном центре.
Дым уходит из городов и посёлков.
В населённых пунктах, ещё неделю назад объятых дымом лесных пожаров, ситуация улучшается.
Жители Лесосибирска и Енисейска сообщают, что едкая пелена спала, и дышать стало легче. В Ярцево воздух всё ещё слегка матовый, но плотность дымки ниже.
Нормализовалась обстановка и в соседних регионах, куда ветром уносило гарь от возгораний.
«Смог — последствия сильных лесных пожаров в Красноярском крае, который граничит с Кузбассом на востоке. В последние дни дул в основном северо-восточный и восточный ветер, и смешанные с гарью воздушные массы перемещались из Красноярского края в сторону Кузбасса. Похожая ситуация в Новосибирской и Омской областях», — отмечали специалисты министерства экологии Кузбасса 22 июня 2026.
Сегодня жители перечисленных территорий рассказывают, что воздух вот уже три дня, как очистился.
Причины пожаров.
Факторов, способствующих возникновению и быстрому распространению пожаров, несколько. По словам учёного СФУ, климатолога Сергея Верховца, причинами могут служить и сухие грозы, когда молния бьёт в участки по соседству от объятых дождём территорий — или вовсе возникают разряды без осадков, и необдуманные действия человека. Усугубляют ситуацию вспышки массового размножения вредителей: на севере — сибирского шелкопряда, на юге — уссурийского полиграфа.
Распространению опасных насекомых способствует потепление: более мягкие зимы, более жаркие и сухие лета. Шелкопряд уже продвинулся на Север на 150−200 км — туда, где раньше не выживал из-за сурового климата. Научился зимовать в наших широтах и враг пихты короед-уссурийец.
"Повреждённая насекомыми древесина стоит мёртвая, ветки обламываются, стволы падают, на них нарастают злаковые травы — при возгораниях такие условия приводят к быстрому развитию пожаров, не характерных для дальних лесов. Ранее, если хвойники и поражал огонь, он не распространялся такими темпами благодаря мягкому влажному притенённому кронами деревьев моховому покрову, и мог остановиться. Не стоит забывать и про грибы: тот же опёнок, например, в Саянах, уже переходит в формат паразита, из-за которого гибнут горные леса.
Сухой воздух делает хвойные деревья менее устойчивыми к негативным воздействиям окружающей среды, — рассказывает учёный. — Существующая десятки лет система лесного хозяйства не успела в полной мере адаптироваться к таким быстрым климатическим изменениям и их последствиям. В рамках поручения президента страны регионы разрабатывают планы по адаптации. Но надо понимать, что они ресурсоёмкие и по времени долгосрочные".
В качестве положительных аспектов Сергей Верховец отмечает ранее обнаружение возгораний: более чем о 95% пожаров специалисты узнают в первые сутки благодаря беспилотной и пилотируемой технике, космосъёмке, системам автоматического мониторинга. Но темпы изменения климата дают понять: подготовку к борьбе с пожарами в новых условиях нужно форсировать.