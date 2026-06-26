Козерогов ждёт серьёзное предложение, а Рыбы перестанут мириться с дискомфортом: таро-расклад на пятницу, 26 июня

Любовь (Солнце): обещает день, наполненный вниманием, искренностью и приятными сюрпризами. Профессиональная сфера (Дьявол): указывает на риск согласиться на условия, которые позже окажутся невыгодными. Здоровье (Восьмёрка Пентаклей): говорит о том, что регулярные занятия спортом или лечебные процедуры наконец начнут приносить заметный эффект.