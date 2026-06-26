В Казахстане хотят ужесточить требования к получателям пособий

Серик Жумангарин отметил, что в Казахстане большая часть бюджетных расходов уходит в социальную сферу.
«Если брать государственный бюджет в целом — это республиканский и местный бюджеты, то 50,2% расходов — это социальные расходы. Это огромные цифры. Поэтому задача, которую на сегодня мы решаем — это оптимизация социальных выплат. То есть мы говорим о том, что социальные выплаты должны идти туда, где они нужны. Речь не идет о том, что мы прекращаем выплату социальных выплат. Мы их оптимизируем. Начиная со следующего года порядка 860 млрд тенге в бюджете, как минимум, социальных платежей будут оптимизированы», — сказал он.
По словам зампремьера, средства, которые будут сэкономлены, будут возвращены населению через другие каналы — через образование, науку, медицину, спорт, туризм и культуру.
«У нас базовые все выплаты сохраняются, но требования к получателям будут ужесточаться. Вы знаете, у нас население градировано по группам А, B, C, D и E. Требования к категориям А и В — это хорошо обеспеченные люди, к ним требования будут оптимизированы», — указал Жумангарин.
Ранее министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев сообщил, что к обсуждаемым вариантам реформирования пенсионной системы добавилась сингапурская модель.