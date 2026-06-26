В Казахстане хотят ужесточить требования к получателям пособий

«Если брать государственный бюджет в целом — это республиканский и местный бюджеты, то 50,2% расходов — это социальные расходы. Это огромные цифры. Поэтому задача, которую на сегодня мы решаем — это оптимизация социальных выплат. То есть мы говорим о том, что социальные выплаты должны идти туда, где они нужны. Речь не идет о том, что мы прекращаем выплату социальных выплат. Мы их оптимизируем. Начиная со следующего года порядка 860 млрд тенге в бюджете, как минимум, социальных платежей будут оптимизированы», — сказал он.