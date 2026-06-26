На Миассе в Челябинске убирают водоросли с 400 тысяч «квадратов»

На реке Миасс в Челябинске убирают водоросли с 400 тысяч квадратных метров. Поверхностную очистку проводят в центре города, там, где оборудована набережная, рассказал начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» Владислав Коробкин. К работам приступили еще в апреле: до нереста собирали наплавной мусор, который принесло паводком.
Основной объем работ выпадает на лето. В теплую погоду водоросли растут со скоростью 3—5 сантиметров в сутки, поэтому косить и вывозить их приходится регулярно. Если бы реку не чистили, через пять метров водоросли забивали бы винт моторной лодки, и ни о каких прогулках на катамаранах речи не шло, напомнил Владислав Коробкин.
В этом году на участке возле филармонии появилась новая техника — машины марки «Водогор». Они меньше привычных амфибий, но маневреннее, отметил начальник центра. До этого такие аппараты на Миассе не использовали.
Машинист-тракторист Тахир Шафиков работает на амфибии «Портум» пять лет. Он рассказал, что техника управляется джойстиками, а не рычагами, как на обычном тракторе. Работает она и на суше, и на воде. Можно установить корзину для сбора мусора или косу для скашивания травы. Сначала водоросли подрезают, потом другая машина собирает их и вывозит на берег.
Глубина реки, по наблюдениям Тахира, в центральной части достигает полутора метров. Сейчас вода поднялась. Когда она спадет, работы станет больше. Тахир Шафиков подтвердил: после того как в прошлом году углубили дно и убрали камни с корнями, река стала чище, водорослей заметно меньше.
Поверхностную очистку проводят ежегодно. Мусор все равно попадает в акваторию с территории города, а водоросли продолжают расти в теплый период. Откачка донных отложений — работа периодическая. Ее завершат в 2028 году, и после этого, как надеются специалисты, к такому масштабному вмешательству не придется возвращаться еще десятилетия, подчеркнул Владислав Коробкин. Дожди и ветер влияют на объем мусора, а жара ускоряет рост зелени, поэтому все работы привязаны к летним месяцам.