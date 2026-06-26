На Миассе в Челябинске убирают водоросли с 400 тысяч «квадратов»

Машинист-тракторист Тахир Шафиков работает на амфибии «Портум» пять лет. Он рассказал, что техника управляется джойстиками, а не рычагами, как на обычном тракторе. Работает она и на суше, и на воде. Можно установить корзину для сбора мусора или косу для скашивания травы. Сначала водоросли подрезают, потом другая машина собирает их и вывозит на берег.