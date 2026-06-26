Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анапе проверят обоснованность цен на проезд в автобусах после жалоб жителей

Мэр Анапы Маслова ответила на жалобы горожан на дорогой проезд и нехватку автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В Анапе проверят обоснованность тарифов на проезд в общественном транспорте. Глава города-курорта Светлана Маслова отреагировала на многочисленные жалобы местных жителей в социальных сетях, выражавших недовольство высокими ценами у частных перевозчиков и отсутствием муниципальных автобусов.

Маслова пояснила, что создание собственного муниципального автопарка с нуля — это финансово затратный проект, средства на который в местном бюджете на данный момент не предусмотрены.

«Но мы рассматриваем возможность интеграции в краевую транспортную систему — в рамках этой инициативы регион готов закупить в первую очередь 101 автобус, — написала в своем телеграм-канале Маслова. — Проводим работу в этом направлении».

Что касается ценовой политики коммерческих перевозчиков, мэр отметила, что частные компании по закону имеют право самостоятельно регулировать стоимость проезда. Тем не менее у администрации есть основания для проведения надзорных проверок. По поручению Светланы Масловой уже подготовлено официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор с требованием проверить экономическую обоснованность повышения тарифов.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше