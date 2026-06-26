В Анапе проверят обоснованность цен на проезд в автобусах после жалоб жителей

Что касается ценовой политики коммерческих перевозчиков, мэр отметила, что частные компании по закону имеют право самостоятельно регулировать стоимость проезда. Тем не менее у администрации есть основания для проведения надзорных проверок. По поручению Светланы Масловой уже подготовлено официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор с требованием проверить экономическую обоснованность повышения тарифов.