Создана новая технология формирования анастомозов

Как пояснил заведующий хирургическим отделением № 2 Клиники факультетской хирургии № 2 Сеченовского университета Сергей Ефетов, при традиционной технике двойного сшивания, которая применяется при передней резекции прямой кишки, линейный и циркулярный швы пересекаются. Это создает наиболее уязвимый участок соединения и повышает риск его несостоятельности — нарушения герметичности кишечного шва, а также осложнений, которые могут привести к ухудшению онкологических результатов. Новая методика позволяет исключить этот недостаток и одновременно упростить формирование соединения.