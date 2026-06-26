Создана новая технология формирования анастомозов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали новую технологию соединения участков кишечника (анастомозов) после удаления опухоли, которая позволяет снизить риск послеоперационных осложнений и может применяться при более широком круге клинических случаев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Новую технику формирования анастомозов разработали хирурги Сеченовского университета. Она называется централизация краев линейного шва. Хирурги максимально упростили процесс формирования анастомоза буквально до нескольких движений», — говорится в сообщении.
Анастомоз кишечника — это операция, во время которой хирург сшивает два конца кишки (или участки разных кишок), чтобы восстановить проход для пищи.
Как пояснил заведующий хирургическим отделением № 2 Клиники факультетской хирургии № 2 Сеченовского университета Сергей Ефетов, при традиционной технике двойного сшивания, которая применяется при передней резекции прямой кишки, линейный и циркулярный швы пересекаются. Это создает наиболее уязвимый участок соединения и повышает риск его несостоятельности — нарушения герметичности кишечного шва, а также осложнений, которые могут привести к ухудшению онкологических результатов. Новая методика позволяет исключить этот недостаток и одновременно упростить формирование соединения.
Разработка основана на преимуществах мини-инвазивной технологии трансанальной транссекции с формированием одностеплерного анастомоза (TTSS), которая помогает избежать технических сложностей при наложении соединения глубоко в малом тазу и снижает риск несостоятельности швов. При этом новая техника, в отличие от TTSS, может применяться при более широком круге клинических случаев.