В Волгограде водитель сбил подростка на самокате на переходе

Авария случилась около половины седьмого утра напротив дома № 62А на улице Землячки в Дзержинском районе. За рулем «ВАЗ-2114» сидел 53-летний мужчина. Подросток в это время пересекал проезжую часть по регулируемому переходу — и делал это на зеленый сигнал светофора, то есть абсолютно по правилам.