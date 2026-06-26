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Алмабаев и Алмахан успешно прошли взвешивание перед турниром UFC в Баку

Участники второго в истории турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку прошли официальное взвешивание, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт лиги.

Источник: Nur.kz

Шоу серии Fight Night пройдет в столице Азербайджана в субботу, 27 июня.

Накануне все участники провели обязательную процедуру взвешивания.

Казахстанцу Асу Алмабаеву предстоит провести бой в основном карде против американца Чарльза Джонсона. Они занимают девятое и 14-е места в рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг) по версии медиа.

На взвешивании Алмабаев показал 126 фунтов (57,2 кг), его оппонент — 125,5 фунта (56,9 кг). Это допустимое превышение для поединков без титульного статуса.

Еще один казахстанец, Бекзат Алмахан, выступит в предварительном карде. Ему предстоит бой в легчайшем дивизионе (до 61,2 кг) против бразильца Жана Мацумото.

На взвешивании казахстанец показал 136 фунтов (61,7 кг), а его соперник — 135,5 фунта (61,5 кг). Поединок также остался в силе.

Возглавят турнир азербайджанец Рафаэль Физиев, родившийся в Казахстане, и мексиканец Мануэль Торрес — 11-й и 15-й номера легкого дивизиона соответственно. Они также справились со взвешиванием.

Турнир в Баку начнется в 18:00 по казахстанскому времени. Поединок Алмахана ориентировочно стартует в 18:30, а Алмабаева — около 22:00.