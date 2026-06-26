Алмабаев и Алмахан успешно прошли взвешивание перед турниром UFC в Баку

Шоу серии Fight Night пройдет в столице Азербайджана в субботу, 27 июня.
Накануне все участники провели обязательную процедуру взвешивания.
Казахстанцу Асу Алмабаеву предстоит провести бой в основном карде против американца Чарльза Джонсона. Они занимают девятое и 14-е места в рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг) по версии медиа.
На взвешивании Алмабаев показал 126 фунтов (57,2 кг), его оппонент — 125,5 фунта (56,9 кг). Это допустимое превышение для поединков без титульного статуса.
Еще один казахстанец, Бекзат Алмахан, выступит в предварительном карде. Ему предстоит бой в легчайшем дивизионе (до 61,2 кг) против бразильца Жана Мацумото.
На взвешивании казахстанец показал 136 фунтов (61,7 кг), а его соперник — 135,5 фунта (61,5 кг). Поединок также остался в силе.
Возглавят турнир азербайджанец Рафаэль Физиев, родившийся в Казахстане, и мексиканец Мануэль Торрес — 11-й и 15-й номера легкого дивизиона соответственно. Они также справились со взвешиванием.
Турнир в Баку начнется в 18:00 по казахстанскому времени. Поединок Алмахана ориентировочно стартует в 18:30, а Алмабаева — около 22:00.