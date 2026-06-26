В Тольятти провели внеплановую проверку мороженого после жалоб на качество

Согласно разъяснениям самого Роскачества, гораздо чаще причиной развития микробиологии в мороженом является неправильное хранение в магазине. Если оно лежит без деления на отсеки и при температуре в витрине выше −12 °C, возникают условия для размножения попавших извне бактерий.