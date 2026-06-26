В Госдуме предложили поставить тонометры во всех МФЦ

Парламентарии уточнили, что на первом этапе такая мера могла бы быть реализована в МФЦ с высокой посещаемостью, отделениях почтовой связи, где граждане получают пенсии и социальные выплаты, а также в отделениях, расположенных в сельской местности или районах с ограниченной доступностью медицинских организаций.