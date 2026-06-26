В Госдуме предложили поставить тонометры во всех МФЦ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили поставить тонометры для пенсионеров во всех МФЦ и отделениях «Почты России».
Соответствующие обращения были направлены главе Минцифры Максуту Шадаеву и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность поэтапного внедрения единого межведомственного подхода к размещению автоматических тонометров для самостоятельного измерения артериального давления посетителями во всех МФЦ России, прежде всего в местах массового посещения гражданами старшего возраста», — сказано в обращении на имя Решетникова.
Парламентарии уточнили, что на первом этапе такая мера могла бы быть реализована в МФЦ с высокой посещаемостью, отделениях почтовой связи, где граждане получают пенсии и социальные выплаты, а также в отделениях, расположенных в сельской местности или районах с ограниченной доступностью медицинских организаций.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность поэтапного внедрения единого межведомственного подхода к размещению автоматических тонометров для самостоятельного измерения артериального давления посетителями во всех отделениях “Почты России”, прежде всего в местах массового посещения гражданами старшего возраста», — сказано в обращении на имя Шадаева.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит повысить доступность простого самоконтроля здоровья для пенсионеров, снизить риски игнорирования симптомов повышенного давления и поддержать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.