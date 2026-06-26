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День молодёжи-2026. Куда сходить в Екатеринбурге 27 июня: полная афиша

Главным хедлайнером Дня молодёжи в Екатеринбурге станет группа «Бурито».

27 июня жители Екатеринбурга отметят День молодёжи. Главной площадкой праздника станет парк Маяковского, а особое настроение вечеру задаст выступление музыкальной группы «Бурито». Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).

Кто выступит на Дне молодёжи-2026 в Екатеринбурге?

Группа «Бурито» (Burito) — российский музыкальный проект из Москвы, основанный в конце 1990-х, но широкую известность получивший после перезапуска в 2012 году. Лидером и основным автором группы является Игорь Бурнышев, бывший участник группы «Банд’Эрос».

Музыкально «Бурито» работает на стыке попа, электронной музыки, хип-хопа и регги, делая ставку на атмосферное звучание, мелодичность и эмоциональные тексты. Наибольшую популярность группе принесли песни «Ты знаешь» (совместно с Ёлкой), «По волнам», «Мама», «Пока город спит», «Возьми моё сердце» (совместно с Filatov & Karas).

Выступление группы «Бурито» запланировано на 20:00 в парке Маяковского.

Парк Маяковского, главная сцена.

14:00 | Открытие Дня молодёжи Свердловской области.

14:10 | Творческая мастерская «Импровизация».

14:30 | Торжественная часть.

15:00 | Выступление команд Официальной лиги КВН «ЕКБ».

15:30 | Спектакль-постановка от молодёжного театра.

16:15 | Творческие номера лауреатов областного этапа «Российской студенческой весны».

17:00 | «Уральский рок голосами молодых».

18:30 | «Выпускной Первых».

19:30 | Выступление финалистов областного фестиваля танца «Улицы ЕКАТа».

20:00 | Выступление хедлайнера — группы «Бурито».

21:00 | Закрытие Дня молодёжи.

Парк Маяковского, пространство «Движения первых».

11:00 | Мастер-классы.

13:00 | Интеллектуальная игра.

13:30 | Музыкально-развлекательная игра.

14:30 | Семейный воркшоп по созданию цветочных композиций.

16:00 | Квест «Маршруты природы».

Парк Маяковского, лесная сцена.

12:00 | Посвящение в наставники «Движения Первых» Свердловской области.

12:30 | Зарядка с чемпионом.

13:00 | Форум рабочей молодёжи.

16:00 | Фестиваль косплея «Гик-пикник Эволюция».

Парк Маяковского, беседка на вкусной улице.

11:00 | Мини-лекции о донорстве костного мозга и мастер-классы по изготовлению ангелочков и брелоков.

13:00 | Демонстрация аварийно-спасательного оборудования от ВСКС, мастер-классы по изготовлению «Сухого душа», Чебурашек из фетра, окопных свечей и спичек длительного горения от Штабов #МЫВМЕСТЕ.

15:00 | Программа от «Волонтеров-медиков» и демонстрация аварийно-спасательного оборудования от ВСКС.

Кстати.

Во время празднования Дня молодёжи в Екатеринбурге запретят продавать алкоголь. Ограничения будут действовать 27 июня с 08:00 до 23:00.

Запрет на продажу спиртного введут в парке Маяковского, переулке Базовом (от Яламова до Машинной), на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточная, Большакова, Луначарского и Ткачей.