День молодёжи-2026. Куда сходить в Екатеринбурге 27 июня: полная афиша

27 июня жители Екатеринбурга отметят День молодёжи. Главной площадкой праздника станет парк Маяковского, а особое настроение вечеру задаст выступление музыкальной группы «Бурито». Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).
Кто выступит на Дне молодёжи-2026 в Екатеринбурге?
Группа «Бурито» (Burito) — российский музыкальный проект из Москвы, основанный в конце 1990-х, но широкую известность получивший после перезапуска в 2012 году. Лидером и основным автором группы является Игорь Бурнышев, бывший участник группы «Банд’Эрос».
Музыкально «Бурито» работает на стыке попа, электронной музыки, хип-хопа и регги, делая ставку на атмосферное звучание, мелодичность и эмоциональные тексты. Наибольшую популярность группе принесли песни «Ты знаешь» (совместно с Ёлкой), «По волнам», «Мама», «Пока город спит», «Возьми моё сердце» (совместно с Filatov & Karas).
Выступление группы «Бурито» запланировано на 20:00 в парке Маяковского.
Парк Маяковского, главная сцена.
14:00 | Открытие Дня молодёжи Свердловской области.
14:10 | Творческая мастерская «Импровизация».
14:30 | Торжественная часть.
15:00 | Выступление команд Официальной лиги КВН «ЕКБ».
15:30 | Спектакль-постановка от молодёжного театра.
16:15 | Творческие номера лауреатов областного этапа «Российской студенческой весны».
17:00 | «Уральский рок голосами молодых».
18:30 | «Выпускной Первых».
19:30 | Выступление финалистов областного фестиваля танца «Улицы ЕКАТа».
20:00 | Выступление хедлайнера — группы «Бурито».
21:00 | Закрытие Дня молодёжи.
Парк Маяковского, пространство «Движения первых».
11:00 | Мастер-классы.
13:00 | Интеллектуальная игра.
13:30 | Музыкально-развлекательная игра.
14:30 | Семейный воркшоп по созданию цветочных композиций.
16:00 | Квест «Маршруты природы».
Парк Маяковского, лесная сцена.
12:00 | Посвящение в наставники «Движения Первых» Свердловской области.
12:30 | Зарядка с чемпионом.
13:00 | Форум рабочей молодёжи.
16:00 | Фестиваль косплея «Гик-пикник Эволюция».
Парк Маяковского, беседка на вкусной улице.
11:00 | Мини-лекции о донорстве костного мозга и мастер-классы по изготовлению ангелочков и брелоков.
13:00 | Демонстрация аварийно-спасательного оборудования от ВСКС, мастер-классы по изготовлению «Сухого душа», Чебурашек из фетра, окопных свечей и спичек длительного горения от Штабов #МЫВМЕСТЕ.
15:00 | Программа от «Волонтеров-медиков» и демонстрация аварийно-спасательного оборудования от ВСКС.
Кстати.
Во время празднования Дня молодёжи в Екатеринбурге запретят продавать алкоголь. Ограничения будут действовать 27 июня с 08:00 до 23:00.
Запрет на продажу спиртного введут в парке Маяковского, переулке Базовом (от Яламова до Машинной), на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточная, Большакова, Луначарского и Ткачей.