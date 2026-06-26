Глава Дзержинска проверил, как идет уборка мусора на контейнерных площадках

Глава Дзержинска Михаил Клинков поделился в своих социальных сетях результатами проверок контейнерных площадок, расположенных в городе:
"Вопросы по уборке мусора на контейнерных площадках не отпускаем. Контролируем постоянно. Ситуация в городе, безусловно, не идеальная. Но не такая острая, как зимой. Проблемы с содержанием отдельных площадок периодически возникают. Однако результаты предыдущих совещаний и выездных мероприятий уже видны: многие контейнерные площадки приведены в порядок, регулируется график вывоза, устанавливаются дополнительный 8 кубовые контейнеры.
Вчера вместе с представителями Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, сотрудниками управляющих компаний и «Нижэкология-НН» проверили ряд контейнерных площадок, чтобы выявить проблемные точки и откорректировать работу всех участников процесса.
Региональный оператор отвечает за своевременный вывоз отходов, собственник площадки — управляющая компания, ТСЖ или предприятие — обеспечивает ее надлежащее содержание: достаточное количество емкостей, ограждение, твердое покрытие и порядок на прилегающей территории.
Одна из проблем — организация мест для крупногабаритных отходов. Не каждая площадка оборудована специальным отсеком или бункером-накопителем. Ситуацию надо исправлять. Мы работу с УК провели. Уже установлено более двадцати контейнеров объемом восемь кубических метров, и работа по дооснащению площадок продолжается. В ходе объезда обсудили вопрос о несоответствии имеющихся на контейнерных площадках объемов реальной нагрузке. Нередко на одну площадку, рассчитанную на несколько многоквартирных домов, осуществляют вывоз отходов организации и юридические лица без предварительного согласования. Это приводит к переполнению баков. В настоящее время администрация совместно с УК проводит актуализацию реестра, чтобы количество контейнеров соответствовало фактическому объему мусора.
Сегодняшняя проверка подтвердила: когда все стороны работают в диалоге, вопросы решаются. И жители, и управляющие компании, и юридические лица должны складировать отходы в предназначенные для этого емкости и своевременно заключать договоры на вывоз специфических отходов. Только совместными усилиями можно поддерживать санитарный порядок в городе".