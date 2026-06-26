Глава Дзержинска проверил, как идет уборка мусора на контейнерных площадках

Одна из проблем — организация мест для крупногабаритных отходов. Не каждая площадка оборудована специальным отсеком или бункером-накопителем. Ситуацию надо исправлять. Мы работу с УК провели. Уже установлено более двадцати контейнеров объемом восемь кубических метров, и работа по дооснащению площадок продолжается. В ходе объезда обсудили вопрос о несоответствии имеющихся на контейнерных площадках объемов реальной нагрузке. Нередко на одну площадку, рассчитанную на несколько многоквартирных домов, осуществляют вывоз отходов организации и юридические лица без предварительного согласования. Это приводит к переполнению баков. В настоящее время администрация совместно с УК проводит актуализацию реестра, чтобы количество контейнеров соответствовало фактическому объему мусора.