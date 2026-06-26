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Движение на съезде с Северного моста в Воронеже ограничат на две недели

С 28 июня по 14 июля в Воронеже перекроют съезд с Северного моста на улицу 25 Января.

Источник: Комсомольская правда

С 15:00 28 июня в Воронеже перекроют съезд с Северного моста на улицу 25 Января. Ограничение, введенное в связи с реконструкцией Остужевской развязки, затронет как направление в сторону улицы, так и встречный выезд на мост, и продлится более двух недель.

Как сообщили в местном Управлении дорожного хозяйства 26 июня, меры вынужденные и связаны с продолжением строительства ливневой канализации.

— Планируется, что съезд будет недоступен для автомобилистов до 18:00 14 июля, — уточнили в мэрии.

Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты объезда.

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