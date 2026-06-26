Движение на съезде с Северного моста в Воронеже ограничат на две недели

С 15:00 28 июня в Воронеже перекроют съезд с Северного моста на улицу 25 Января. Ограничение, введенное в связи с реконструкцией Остужевской развязки, затронет как направление в сторону улицы, так и встречный выезд на мост, и продлится более двух недель.