Суд запретил красноярскому ритуальному салону работать в жилом доме на Мичурина

В Красноярске прокуратура через суд добилась закрытия салона ритуальных услуг «Бриг», который долгие годы работал на первом этаже жилого дома на улице Мичурина. Жильцам приходилось проходить мимо венков, траурных лент и похоронных принадлежностей, размещенных в том числе снаружи, каждый день.