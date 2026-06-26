Суд запретил красноярскому ритуальному салону работать в жилом доме на Мичурина

В Красноярске прокуратура через суд добилась закрытия салона ритуальных услуг «Бриг», который долгие годы работал на первом этаже жилого дома на улице Мичурина. Жильцам приходилось проходить мимо венков, траурных лент и похоронных принадлежностей, размещенных в том числе снаружи, каждый день.
Размещение магазина ритуальных услуг в многоквартирном доме нарушает санитарные и строительные нормы. Еще в декабре 2025 года ведомство потребовало устранить нарушения, однако салон продолжил работу.
Суд признал требования законными и запретил ООО «Бриг» оказывать ритуальные услуги в помещении многоквартирного дома. На исполнение решения суд дал шесть месяцев, прокуратура будет контролировать процесс.
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