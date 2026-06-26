В «Виктории» на Калинина толпа ринулась внутрь магазина, круша всё на своём пути (видео)

В супермаркете «Виктория» на площади Калинина в Калининграде толпа покупателей рванула за покупками, узнав о закрытии магазина и распродаже товара со скидками. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
В пятницу, 26 июня, люди дождались, когда двери откроются, и буквально ринулись внутрь, круша всё на своём пути. «Они что, никогда скидок не видели?» — недоумевает автор видео.
Накануне аналогичная ситуация была в супермаркете на острове Октябрьском. Покупатели выстраивались в огромные очереди на кассах, сметая с полок товары.
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