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В «Виктории» на Калинина толпа ринулась внутрь магазина, круша всё на своём пути (видео)

Объявлено о закрытии супермаркета и распродаже товара.

Источник: Клопс.ru

В супермаркете «Виктория» на площади Калинина в Калининграде толпа покупателей рванула за покупками, узнав о закрытии магазина и распродаже товара со скидками. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

В пятницу, 26 июня, люди дождались, когда двери откроются, и буквально ринулись внутрь, круша всё на своём пути. «Они что, никогда скидок не видели?» — недоумевает автор видео.

Накануне аналогичная ситуация была в супермаркете на острове Октябрьском. Покупатели выстраивались в огромные очереди на кассах, сметая с полок товары.

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