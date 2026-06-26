Награды участникам СВО в 2026 году: какие бывают и какие льготы положены

Вместе с орденами и медалями военнослужащим нередко полагаются денежные выплаты, дополнительные льготы, статус ветерана боевых действий и региональные меры поддержки. Подробнее разбираем самое главное по теме в этом материале.
Государственные награды для военнослужащих СВО
Военнослужащие, участвующие в СВО, могут получить различные государственные награды Российской Федерации. Часть из них считается высшими формами поощрения за героизм и выполнение боевых задач в условиях риска для жизни.
Звание Героя России
Звание Героя Российской Федерации — высшая государственная награда страны. Одновременно военнослужащему вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».
За что дают награду
Награда положена за следующие заслуги:
- выполнение особо важных боевых задач;
- личный героизм и мужество;
- успешное командование подразделением;
- спасение военнослужащих в боевой обстановке;
- действия, повлиявшие на ход операции;
- выдающиеся личные данные;
- совершение подвига.
Более подробная информация о критериях награждения содержится в указах президента РФ о государственных наградах.
Какие льготы и выплаты положены военнослужащему
Герой России может рассчитывать на следующие поощрения:
- единовременное денежное поощрение в размере 10 окладов денежного содержания для военнослужащих;
- ежемесячная денежная выплата;
- повышенная пенсия;
- льготы по оплате ЖКХ;
- налоговые льготы;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- право на санаторно-курортное лечение.
С 1 февраля 2026 года ежемесячная денежная выплата Героям России составляет более 103 тысяч рублей после индексации.
Льготы семьям
Члены семей погибших Героев России могут претендовать на дополнительные меры социальной поддержки, включая выплаты, компенсации и региональные льготы. Часть мер регулируется федеральным законодательством, часть — законами субъектов РФ.
Орден Мужества
Орден Мужества считается одной из самых распространенных государственных наград среди участников СВО. Его вручают за самоотверженные действия и личную храбрость.
За что дают награду
Орден Мужества положен за:
- выполнение боевых задач под огнем;
- спасение людей;
- проявление мужества в экстремальной ситуации;
- участие в опасных операциях;
- героические действия в ходе службы.
Какие льготы и выплаты положены военнослужащему
Обладатели награды могут претендовать на:
- единовременное денежное поощрение в размере пяти окладов денежного содержания для военнослужащих;
- увеличение выходного пособия при увольнении со службы;
- региональные доплаты и льготы;
- возможность получения статуса ветерана боевых действий — при наличии оснований.
Отдельные выплаты регулируются Указом Президента РФ № 765 и федеральным законодательством о денежном довольствии военнослужащих.
Льготы семьям
Если военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно или погиб после награждения, единовременное поощрение может выплачиваться членам семьи.
Медаль «За отвагу»
Медаль «За отвагу» — одна из старейших и наиболее почитаемых боевых наград России. Ее вручают за личное мужество при выполнении служебных и боевых задач.
За что дают награду
Эту медаль получают за:
- личный героизм в боевой обстановке;
- действия под угрозой жизни;
- участие в сложных операциях;
- спасение сослуживцев;
- успешное выполнение опасных задач.
Какие льготы и выплаты положены военнослужащему
Выплаты и поощрения в этом случае схожи с теми, какие предоставляет Орден Мужества. Это:
- единовременная выплата в размере пяти окладов денежного содержания;
- увеличение выходного пособия при увольнении;
- региональные меры поддержки;
- льготы ветеранам боевых действий при наличии соответствующего статуса.
При этом отдельной федеральной ежемесячной выплаты именно за медаль «За отвагу» законодательством не предусмотрено.
Льготы семьям
Федеральных специальных льгот только за наличие медали у родственника не предусмотрено, однако семьи погибших военнослужащих могут получать выплаты и компенсации как семьи участников боевых действий.
Ведомственные награды Минобороны РФ
Помимо государственных наград, участники СВО могут быть представлены к ведомственным медалям Министерства обороны РФ. Обычно они вручаются за профессионализм, успешное выполнение задач и отличия по службе.
Медаль «За боевые отличия»
Медаль Министерства обороны РФ «За боевые отличия» считается ведомственной наградой и часто вручается военнослужащим, участвующим в боевых действиях. Утверждена в 2003 году.
За что дают награду
Эту медаль можно получить за:
- успешное выполнение поставленных задач;
- грамотные действия в ходе операции;
- высокий профессионализм;
- обеспечение безопасности подразделения;
- отличия при несении службы.
Информация о ведомственных наградах Минобороны РФ содержится в приказах министерства обороны.
Какие льготы и выплаты положены военнослужащему
Обладатели медали МО могут рассчитывать на:
- ведомственные поощрения;
- премии и надбавки — в размере 30% от оклада по воинской должности;
- преимущества при аттестации;
- учет награды при продвижении по службе.
Отдельных федеральных льгот для гражданских лиц за ведомственные награды обычно не предусмотрено.
Льготы семьям
Прямые федеральные выплаты семьям за ведомственную медаль не установлены, однако награда может учитываться при рассмотрении иных мер социальной поддержки.
Какие награды может получить участник СВО в 2026 году
Российские военнослужащие, участвующие в СВО, могут получать как государственные, так и ведомственные награды — в зависимости от характера службы, проявленного мужества и выполнения боевых задач. Кратко о главном:
1. Высшей наградой для участников СВО остается звание Героя России.
2. Орден Мужества и медаль «За отвагу» относятся к наиболее распространенным боевым наградам.
3. Военнослужащим с государственными наградами могут полагаться единовременные выплаты и социальные льготы.
4. Размер федеральных выплат зависит от конкретной награды и статуса военнослужащего.
5. Семьи погибших награжденных военнослужащих могут претендовать на отдельные меры поддержки и компенсации.
6. Дополнительные льготы для участников СВО часто устанавливаются на региональном уровне.