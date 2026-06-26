Награды участникам СВО в 2026 году: какие бывают и какие льготы положены

Поддержка военнослужащих остается одной из наиболее приоритетных задач государства в 2026 году. За участие в боевых действиях, выполнение сложных задач, спасение сослуживцев и проявленное мужество российские военные могут быть представлены как к государственным, так и к ведомственным наградам.