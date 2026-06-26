Дятлова: город отремонтировал почти половину запланированных на сезон тротуаров

Калининградские дорожники на конец июня успели отремонтировать почти половину запланированных на сезон тротуаров. Об этом журналистам в четверг, 25 июня, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
«В этом году у нас 43 объекта за 652 млн рублей, — напомнила Дятлова. — Это тротуары, которые предстоит построить или отремонтировать. Со своей стороны администрация города Калининграда и дорожники обещают не подвести. В этом году мы сделали раннюю контрактацию. Заключены все контракты, и на сегодняшний день 18 объектов уже полностью завершены. Впереди у нас июнь, июль, август и сентябрь. За это оставшееся время мы должны выполнить все работы».
Знаковыми объектами из упомянутых 43 глава назвала улицу Летнюю, работы на которой уже завершены, и улицу Галицкого, которую подрядчик должен сдать до Дня города.
«К Дню города мы откроем техническое движение по данной улице», — добавила Дятлова.
Отметим, что ранее историк Альберт Адылов сообщил, что на улице Галицкого ремонт проходил не так, как ранее обещали власти. 16 июня он публично обратился к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных, заявив, что попытка спасти улицу «закончилась нашим с Вами поражением».