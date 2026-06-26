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Дятлова: город отремонтировал почти половину запланированных на сезон тротуаров

По словам главы администрации, из 43 объектов на 18 объектах работы полностью завершены.

Калининградские дорожники на конец июня успели отремонтировать почти половину запланированных на сезон тротуаров. Об этом журналистам в четверг, 25 июня, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«В этом году у нас 43 объекта за 652 млн рублей, — напомнила Дятлова. — Это тротуары, которые предстоит построить или отремонтировать. Со своей стороны администрация города Калининграда и дорожники обещают не подвести. В этом году мы сделали раннюю контрактацию. Заключены все контракты, и на сегодняшний день 18 объектов уже полностью завершены. Впереди у нас июнь, июль, август и сентябрь. За это оставшееся время мы должны выполнить все работы».

Знаковыми объектами из упомянутых 43 глава назвала улицу Летнюю, работы на которой уже завершены, и улицу Галицкого, которую подрядчик должен сдать до Дня города.

«К Дню города мы откроем техническое движение по данной улице», — добавила Дятлова.

Отметим, что ранее историк Альберт Адылов сообщил, что на улице Галицкого ремонт проходил не так, как ранее обещали власти. 16 июня он публично обратился к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных, заявив, что попытка спасти улицу «закончилась нашим с Вами поражением».

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