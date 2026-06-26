Первый домашний матч «Ротор» в новом сезоне проведет против «СКА-Хабаровск»

Футбольная национальная лига опубликовала расписание первых четырех туров Первой лиги в сезоне-2026/27. Волгоградский «Ротор», который в межсезонье потерял большинство ключевых игроков, первый матч проведет на выезде в Нижнем Новгороде против «Пари НН». На поле волгоградцы могут встретиться с Глебом Шильниковым, которого на этой неделе у «Ротора» выкупил нижегородский клуб. После этого футболисты вернутся в Волгоград и матч второго тура проведут на «Волгоград Арене» против «СКА-Хабаровск».