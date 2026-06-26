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Первый домашний матч «Ротор» в новом сезоне проведет против «СКА-Хабаровск»

Стало известно расписание первых четырех туров Первой лиги-2026/27.

Источник: Комсомольская правда

Футбольная национальная лига опубликовала расписание первых четырех туров Первой лиги в сезоне-2026/27. Волгоградский «Ротор», который в межсезонье потерял большинство ключевых игроков, первый матч проведет на выезде в Нижнем Новгороде против «Пари НН». На поле волгоградцы могут встретиться с Глебом Шильниковым, которого на этой неделе у «Ротора» выкупил нижегородский клуб. После этого футболисты вернутся в Волгоград и матч второго тура проведут на «Волгоград Арене» против «СКА-Хабаровск».

Матчи третьего и четвертого тура снова пройдут на выезде. «Ротор» отправится в гости к «КАМАЗУ» и «Велесу». Как отмечает ФНЛ, при составлении календаря они учитывали множество факторов, и не только климатических. Обращали внимание и на логистику, и на ограничения безопасности в городах, принимающих матчи. Стартует новый сезон Первой лиги 11 июля.

Календарь игр «Ротора» Волгоград в сезоне 2026/27.

1-й тур.

«Пари НН» — «Ротор».

2-й тур.

«Ротор» — «СКА-Хабаровск».

3-й тур.

«КАМАЗ» — «Ротор».

4-й тур.

«Велес» — «Ротор».