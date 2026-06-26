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Ленин, Сталин и Че Гевара в выборах больше не участвуют: калининградцам объяснили запрет использовать образы умерших

Правило, касающееся агитматериалов, ввели в 2026 году.

Источник: Клопс.ru

На предстоящих в сентябре выборах в Госдуму и другие органы власти будет запрещено использовать в предвыборной агитации изображения умерших лиц. Такая норма введена в 2026 году, рассказала на пресс-конференции председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская.

На вопрос, означает ли это нововведение, что теперь в агитации нельзя использовать образы, к примеру, Ленина, Сталина или Че Гевары, глава облизбиркома ответила: «Всё, они уже отучаствовали».

Инесса Винярская подчеркнула, что запрет распространяется как на реальных, так и на вымышленных людей. Также нельзя использовать и изображения или голос, созданные с помощью искусственного интеллекта и других информационных технологий. Если в агитационных материалах используются изображение или голос человека, связанного с иностранным агентом, рядом обязательно должна быть пометка о такой аффилированности.

В 2026 году голосование будет проходить в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября.