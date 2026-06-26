Ленин, Сталин и Че Гевара в выборах больше не участвуют: калининградцам объяснили запрет использовать образы умерших

Инесса Винярская подчеркнула, что запрет распространяется как на реальных, так и на вымышленных людей. Также нельзя использовать и изображения или голос, созданные с помощью искусственного интеллекта и других информационных технологий. Если в агитационных материалах используются изображение или голос человека, связанного с иностранным агентом, рядом обязательно должна быть пометка о такой аффилированности.