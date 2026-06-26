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Для бизнеса Кабардино-Балкарии организуют семинар о налогообложении

Участники узнают об особенностях работы в разных сферах.

Источник: Национальные проекты России

Семинар «Налогообложение для субъектов малого и среднего предпринимательства» пройдет 29 июня в Кабардино-Балкарии. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.

В качестве спикера на занятии выступит Зарина Шомахова — опытный бухгалтер и владелец бухгалтерского агентства с более чем восьмилетним стажем. Она расскажет участникам семинара про нюансы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, особенности работы в разных сферах деятельности. Также слушатели получат практические советы по оптимизации налоговой нагрузки.

Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация. Это можно сделать по телефону: +7 (963) 166−40−26.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.