Для бизнеса Кабардино-Балкарии организуют семинар о налогообложении

В качестве спикера на занятии выступит Зарина Шомахова — опытный бухгалтер и владелец бухгалтерского агентства с более чем восьмилетним стажем. Она расскажет участникам семинара про нюансы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, особенности работы в разных сферах деятельности. Также слушатели получат практические советы по оптимизации налоговой нагрузки.