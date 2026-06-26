Бастрыкин обратил внимание на замалчивание случаев травли школьников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Администрация учебных заведений нередко замалчивает факты травли среди учащихся и не принимает мер к выявлению детей, увлекающихся экстремистской пропагандой, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.
«Администрация учебных заведений также нередко замалчивает факты травли учащихся, не принимает меры к выявлению детей, которые привлекаются к ответственности за экстремизм», — сказал он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.