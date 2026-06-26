В Воронежской области замдиректора техникума в Лисках оштрафовали за взятки

По данным следствия, Михаил Ефимов незаконно получал от студентов деньги в период с апреля 2020-го по май 2023 года за предоставление готовой выпускной квалификационной работы и составление на нее положительного отзыва. Студенты получали допуск к защите, затем положительную оценку за защиту и в дальнейшем диплом. Деятельность замдиректора была пресечена Следственным комитетом и Юго-Восточным линейным управлением МВД на транспорте.