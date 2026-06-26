Жительнице Минусинска присвоили звание «Мать-героиня»

Высокого звания «Мать-героиня» удостоена жительница Минусинска Ольга Булычева, воспитывающая десятерых детей. Трое ее сыновей прошли службу в Президентском полку, трое дочерей создали собственные семьи, одна из них воспитывает пятерых детей. Сейчас в семье подрастают четверо школьников.