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Жительнице Минусинска присвоили звание «Мать-героиня»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил государственные и краевые награды жителям региона. Среди награжденных — многодетные родители, а также представители различных отраслей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил государственные и краевые награды жителям региона. Среди награжденных — многодетные родители, а также представители различных отраслей.

Высокого звания «Мать-героиня» удостоена жительница Минусинска Ольга Булычева, воспитывающая десятерых детей. Трое ее сыновей прошли службу в Президентском полку, трое дочерей создали собственные семьи, одна из них воспитывает пятерых детей. Сейчас в семье подрастают четверо школьников.

Орденом «Родительская слава» награждены Андрей и Лариса Гончаровы из Ужурского округа. Супруги вместе уже 33 года, воспитали семерых детей. Лариса Гончарова работает педагогом, Андрей Гончаров — лесничим.

Всего в этот день знаки отличия, медали, почетные грамоты, благодарственные письма и почетные звания получили 40 жителей Красноярского края.

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