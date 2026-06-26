За повторное пьяное вождение житель ЕАО отправится на принудительные работы

По решению суда мужчина приговорён к 1 году 8 месяцам принудительных работ, при этом 10% его заработка будет удерживаться в доход государства. Также на 4 года он лишён права управлять транспортными средствами. Автомобиль, принадлежавший осуждённому, конфискован в доход государства. На данный момент приговор не вступил в законную силу.