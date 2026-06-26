Мусорные площадки в Красноярске устанавливают с крышей и фундаментом

В Октябрьском районе Красноярска установят 32 новые контейнерные площадки для сбора мусора и еще 102 модернизируют. Работа ведется с начала года. Новые площадки уже появились по адресам: ул. Изумрудная, 9, Юшкова, 36, Живописная, 7 Попова, 4 и др. По словам и. о. руководителя администрации Октябрьского района Евгении Потылициной, за последние три года многие места для сбора бытовых отходов стали непригодны к эксплуатации, поэтому в планах к концу года реконструировать все муниципальные площадки. В соответствии с последними санитарными нормами, стоянки оборудуем закрытые, с бетонным основанием и защитой от осадков и ветра, чтобы мусор не раздувало по дворам, — говорит Евгения Потылицина. Также на площадках устанавливают «Умное видеонаблюдение», которое фиксирует нарушения и передает данные на специальную платформу. 17 площадок уже оборудованы такой системой. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» деньги на реконструкцию и оборудование площадок под ТКО выделены из краевого и городского бюджетов.