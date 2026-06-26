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Депутат горсовета и глава УК заявился на выборы губернатора Белгородской области

В Белгородской области 18−20 сентября пройдут выборы губернатора. Областной избирком сообщил, что рабочая группа приняла пакет документов первого кандидата — Артема Зотова, представляющего «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».

Источник: Коммерсантъ

В Белгородской области 18−20 сентября пройдут выборы губернатора. Областной избирком сообщил, что рабочая группа приняла пакет документов первого кандидата — Артема Зотова, представляющего «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».

Артем Зотов — депутат белгородского горсовета по единому избирательному округу, он состоит в постоянной комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Господину Зотову 37 лет. Он родился в Узбекистане, в 2011 году окончил Белгородский государственный технологический университет имени Шухова по специальности «Электроснабжение». Карьеру начал в организациях ЖКХ Белгорода, занимая должности инженера-энергетика, главного инженера и замдиректора. С января 2023 года работает директором управляющей компании ООО «МКД Белгород».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев выиграл на праймериз «Единой России» перед выборами главы региона. Конкуренцию ему на предварительном голосовании составлял председатель городского совета Белгорода Вадим Радченко.

В этом году белгородцы будут выбирать губернатора и депутатов Госдумы от региона. Также состоятся довыборы в горсовет Белгорода, Совет депутатов Валуйского округа и Совет депутатов Грайворонского округа.

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