Депутат горсовета и глава УК заявился на выборы губернатора Белгородской области

Артем Зотов — депутат белгородского горсовета по единому избирательному округу, он состоит в постоянной комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Господину Зотову 37 лет. Он родился в Узбекистане, в 2011 году окончил Белгородский государственный технологический университет имени Шухова по специальности «Электроснабжение». Карьеру начал в организациях ЖКХ Белгорода, занимая должности инженера-энергетика, главного инженера и замдиректора. С января 2023 года работает директором управляющей компании ООО «МКД Белгород».