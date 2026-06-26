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В Петербурге осталось только три безопасных пляжа

С 28 июня в Петербурге снова будет жарко. Однако только три пляжа из двадцати шести Роспотребнадзор назвал подходящими для купания.

Безопасными специалисты сочли Верхнее и Среднее Суздальские озера в Выборгском районе, а также Безымянное озеро в Красном Селе.

Остальные пляжи санитарную проверку не прошли. Эксперты предупреждают, что купание в загрязненной воде может привести к острым кишечным и энтеровирусным инфекциям, вирусному гепатиту А и другим заболеваниям. Даже, если водоём выглядит безопасным.

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