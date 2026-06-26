В Петербурге осталось только три безопасных пляжа

Безопасными специалисты сочли Верхнее и Среднее Суздальские озера в Выборгском районе, а также Безымянное озеро в Красном Селе.
Остальные пляжи санитарную проверку не прошли. Эксперты предупреждают, что купание в загрязненной воде может привести к острым кишечным и энтеровирусным инфекциям, вирусному гепатиту А и другим заболеваниям. Даже, если водоём выглядит безопасным.
Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.Читать дальше