В Красноярске произошел крупный пожар на складе

Обновлено: площадь увеличилась до 1500 квадратных метров.
В Красноярске пожарные ликвидируют крупное возгорание на складе, расположенном на улице Калинина. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, к тушению привлечены 43 человека личного состава и 16 единиц техники. Пожар разбит на два боевых участка. Один направлен на тушение огня, второй — на защиту соседних строений.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания установят дознаватели.
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