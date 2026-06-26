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В Красноярске произошел крупный пожар на складе

В Красноярске пожарные ликвидируют крупное возгорание на складе, расположенном на улице Калинина.

Обновлено: площадь увеличилась до 1500 квадратных метров.

В Красноярске пожарные ликвидируют крупное возгорание на складе, расположенном на улице Калинина. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, к тушению привлечены 43 человека личного состава и 16 единиц техники. Пожар разбит на два боевых участка. Один направлен на тушение огня, второй — на защиту соседних строений.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания установят дознаватели.

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