Нижегородские приставы арестовали авто за долги в 19 млн рублей у компании

В Нижегородской области прошёл совместный рейд судебных приставов и сотрудников Госавтоинспекции. В результате мероприятий был наложен арест на автомобиль Hyundai Solaris — его владелец (юридическое лицо) накопил задолженность свыше 19 млн рублей. Информацию подтвердили в ГУФССП России по Нижегородской области.
Для выявления должников применяли автоматизированную систему «Дорожный пристав»: комплекс сканирует госномера транспортных средств и сопоставляет их с реестром неплательщиков. При обнаружении совпадения инспекторы ГИБДД останавливают машину, а далее к работе подключаются судебные приставы.
У организации‑должника есть десятидневный срок для погашения задолженности. В случае неуплаты транспортное средство направят на торги — вырученные средства пойдут на покрытие долга.
Ранее последнего фигуранта дела о взятках в Ростехнадзоре осудили в Нижнем.