Нижегородские приставы арестовали авто за долги в 19 млн рублей у компании

В Нижегородской области прошёл совместный рейд судебных приставов и сотрудников Госавтоинспекции. В результате мероприятий был наложен арест на автомобиль Hyundai Solaris — его владелец (юридическое лицо) накопил задолженность свыше 19 млн рублей. Информацию подтвердили в ГУФССП России по Нижегородской области.