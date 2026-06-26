Нижегородский избирком будет тщательнее проверять подписи самовыдвиженцев

Избирательная комиссия Нижегородской области решила проверять у самовыдвиженцев и непарламентских партий не менее 50% подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатами на выборы в законодательное собрание восьмого созыва. Аналогичная норма рекомендована и ЦИК России для выборов в Госдуму по одномандатным округам в этом году, при этом у партсписков будут проверять 20%.