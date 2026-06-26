Аналитика: число заражений мобильных устройств выросло на 70%

Чтобы защитить свои устройства, специалисты рекомендуют установить антивирусное ПО и регулярно его обновлять, не пренебрегать предупреждениями оператора при переходе на потенциально опасные страницы. Важно скачивать приложения из официальных магазинов, но помнить, что злоумышленники могут разместить вредонос и там. Проверяйте разработчика, изучайте список запрашиваемых разрешений: если приложение запрашивает доступы, не связанные с его функционалом, — это тревожный знак. Кроме того, стоит избегать подключения к незащищённым публичным сетям Wi‑Fi и критически относиться к неожиданным ссылкам и вложениям — даже если они приходят от знакомых контактов.