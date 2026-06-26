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СК предложил увеличить штат психологической службы в школах

СК призвал увеличить штат и финансирование психологической службы в школах.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. СК РФ предлагает ввести дополнительные меры по увеличению штата и финансированию психологической службы в образовательных учреждениях, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.

«Мы ранее неоднократно предлагали и сейчас настаиваем на том, что следует принять дополнительные меры к увеличению штата и финансированию психологической службы в образовательных учреждениях», — сказал он.

Бастрыкин добавил, что квалифицированные специалисты могут своевременно оказать психологическую и педагогическую помощь подросткам.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.