Актриса Ирина Пегова прогулялась по Нижнему Новгороду

В конце июня Нижний Новгород посетила популярная актриса Ирина Пегова. О своей поездке артистка рассказала в социальных сетях, опубликовав серию снимков из разных мест города.
Центральным местом фотосессии стал Нижегородский кремль: Ирина Пегова запечатлела себя в нескольких точках на территории главной городской крепости. В числе кадров — фото у Михайло‑Архангельского собора, а также снимки, сделанные во время прогулки вдоль кремлёвской стены.
Особое внимание актриса уделила природному ландшафту: она поделилась кадром поросшего травой склона и сопроводила его эмоциональным комментарием о том, как ей жаль, что такие газоны скашивают. Завершающим пунктом прогулки стала Усадьба Рукавишниковых — возле неё Ирина Пегова сделала финальное фото.
Ирина Пегова примет участие в фестивале «Большая Театральная» в Нижнем Новгороде 26 июня. Она выступит в стендап-проекте «Однокурсницы. Диалоги и импровизации» во дворе Дома актёра им. В. В. Вихрова.
Ранее актер Марк Эйдельштейн залез на ограду закрытого нижегородского стадиона «Водник».