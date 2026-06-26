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Актриса Ирина Пегова прогулялась по Нижнему Новгороду

Ирина Пегова примет участие в фестивале «Большая Театральная» 26 июня.

В конце июня Нижний Новгород посетила популярная актриса Ирина Пегова. О своей поездке артистка рассказала в социальных сетях, опубликовав серию снимков из разных мест города.

Центральным местом фотосессии стал Нижегородский кремль: Ирина Пегова запечатлела себя в нескольких точках на территории главной городской крепости. В числе кадров — фото у Михайло‑Архангельского собора, а также снимки, сделанные во время прогулки вдоль кремлёвской стены.

Особое внимание актриса уделила природному ландшафту: она поделилась кадром поросшего травой склона и сопроводила его эмоциональным комментарием о том, как ей жаль, что такие газоны скашивают. Завершающим пунктом прогулки стала Усадьба Рукавишниковых — возле неё Ирина Пегова сделала финальное фото.

Ирина Пегова примет участие в фестивале «Большая Театральная» в Нижнем Новгороде 26 июня. Она выступит в стендап-проекте «Однокурсницы. Диалоги и импровизации» во дворе Дома актёра им. В. В. Вихрова.

Ранее актер Марк Эйдельштейн залез на ограду закрытого нижегородского стадиона «Водник».