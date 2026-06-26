Актриса Ирина Пегова прогулялась по Нижнему Новгороду

Центральным местом фотосессии стал Нижегородский кремль: Ирина Пегова запечатлела себя в нескольких точках на территории главной городской крепости. В числе кадров — фото у Михайло‑Архангельского собора, а также снимки, сделанные во время прогулки вдоль кремлёвской стены.