«Столица-авто» перехватила у МУП «Экспресс» автобусные маршруты в Дзержинске

По словам депутата Александра Терентьева, мэр Дзержинска Михаил Клинков заверил депутатов в том, что администрация постарается сохранить «Экспресс», в том числе за счет его работы на троллейбусных маршрутах. При этом «Столица-авто» — игрок для Дзержинска новый. «Мы не знаем, сможет ли частная организация надлежащим образом обеспечить пассажирские перевозки горожан. Есть ли у нее для этого соответствующие автобусы, квалифицированные водители, техперсонал, наконец, автобаза в Дзержинске. В связи с этим возникли опасения, не ухудшится ли транспортное обслуживание дзержинцев», — пояснил депутат Терентьев. По его словам, с точки зрения окупаемости затрат и зарабатывания прибыли частным перевозчиком странно выглядит и девятимесячный срок госконтрактов.