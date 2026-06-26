«Мы встретились глазами, а через минуту его сбило»: очевидцы ДТП на Киевской рассказали подробности случившегося

"Он был в сознании, — вспоминает девушка. — Но у него, знаете, как шок был. Мы спрашиваем: как вы, как вы? Он говорит, я сяду. Мы взяли его рюкзак, отошли вместе в стороночку. Сидели с ним, пока врачи не приехали, спрашивали, что болит.