Выставку «Союзмультфильма» увидят в Нижнем Новгороде

«Этот год — особенный для всех нас. Сбер отмечает свой 185-летний юбилей, а легендарной студии исполняется 90 лет. И особенно символично, что именно в этот памятный год мы представляем проект, который объединяет поколения. Выставка — это волшебное путешествие во времени, где оживают любимые с детства герои советской и российской анимации. Проект будет интересен и детям, и взрослым: малыши откроют для себя мир добрых историй, а их родители и бабушки с дедушками снова почувствуют себя юными зрителями, впервые увидевшими эти мультфильмы много лет назад», — отметила управляющий Нижегородским отделением банка Наталья Демина.