Отзывы, «чёрные списки» и знакомые: что изучают россияне перед устройством на работу

Три четверти участников опроса изучают работодателя перед откликом. В 2024 году этот показатель был выше — 78%. Сейчас каждый шестой соискатель (16%) ничего не проверяет, ещё 9% затрудняются ответить. Мужчины относятся к выбору нового места работы внимательнее: о проверке работодателей сообщили 79% из них, среди женщин — 70%. Активнее всего информацию уточняют респонденты от 35 до 45 лет — 79%. Молодёжь и россияне старшего поколения делают это реже — 74−75%.