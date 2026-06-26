Врачи из Приангарья стали лауреатами национальной премии «Призвание-2026»

Три медработника из Иркутской области вошли в число лауреатов национальной премии «Призвание-2026», сообщили в региональном минздраве. Поддержка выдающихся врачей является одной из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Торжественная церемония вручения наград состоялась 17 июня в театре Российской армии. В номинации «За создание нового направления в медицине» награды удостоена группа неврологов и реабилитологов, которые разработали трехуровневую систему помощи пациентам с инсультами. В числе награжденных — главный внештатный невролог Минздрава Иркутской области, врач-невролог Иркутской областной клинической больницы Наталья Бурдуковская, заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Иркутской городской клинической больницы № 1, врач-невролог Дина Файзулина, а также заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Ангарской городской больницы, врач-невролог Наталья Бедарева.
«Благодаря работе специалистов региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений жители Иркутской области своевременно получают качественную и современную медицинскую помощь при острых нарушениях мозгового кровообращения. Медицинское сообщество региона искренне радо тому, что в нашей команде работают такие высококвалифицированные специалисты», — отметил министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.