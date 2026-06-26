Фабрика чудес. Выставку «Союзмультфильма» увидят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 27 июня по 5 июля пройдет интерактивная выставка «Фабрика чудес», приуроченная к 90-летию легендарной киностудии «Союзмультфильм». Экспозиция приглашает посетителей пройти по творческим «цехам» киностудии и увидеть, как рождается мультфильм: от замысла и первых эскизов до ожившей мультвселенной.
«Этот год — особенный для всех нас. Сбер отмечает свой 185-летний юбилей, а легендарной студии исполняется 90 лет. И особенно символично, что именно в этот памятный год мы представляем проект, который объединяет поколения. Выставка — это волшебное путешествие во времени, где оживают любимые с детства герои советской и российской анимации. Проект будет интересен и детям, и взрослым: малыши откроют для себя мир добрых историй, а их родители и бабушки с дедушками снова почувствуют себя юными зрителями, впервые увидевшими эти мультфильмы много лет назад», — отметила управляющий Нижегородским отделением банка Наталья Демина.
Студия, подарившая нескольким поколениям Винни-Пуха, Карлсона, Умку и других любимых персонажей, отмечает юбилей 10 июня. Гости выставки узнают, как рождаются голоса персонажей в цехе звука, как статичные куклы и декорации превращаются в живых героев кукольной анимации, познакомятся с рисованной, кукольной, 3D- и другими техниками анимации. Многие экспонаты можно трогать руками, запускать и исследовать самостоятельно, а сопровождать путешествие по экспозиции будет аудиогид.
«“Нам девяносто, но чувствуем мы себя на девять!” — девиз нашего юбилейного года, — поделилась председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева. — Поэтому мы решили подарить своим зрителям выставку, которая будет одинаково интересна и взрослым, и детям и познакомит с магией создания анимации. Мы хотим, чтобы гости почувствовали себя частью этого творческого процесса, смогли заглянуть за кулисы и увидеть, как рождается чудо — наши мультфильмы. Юбилей — отличный повод напомнить о тех, кто стоит за волшебной сказкой “Союзмультфильма”, и вдохновить новое поколение».
Выставка стартовала в Москве 15 июня, где за неделю ее посетили более 10 тыс. человек. После Нижнего Новгорода экспозиция отправится в другие города России, среди которых Казань, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск и Саратов. В каждом городе проект станет частью большого юбилейного маршрута киностудии с показами любимых мультфильмов, тематическими активностями и атмосферой семейного приключения.
В рамках выставки для гостей будут также проводиться дополнительные активности: ежедневный показ мультфильмов, мастер-классы по выходным и встречи с любимыми героями.