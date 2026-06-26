«Люди должны уметь грамотно вести семейный бюджет»

Согласно статданным, на Дону с начала 2026 года рождаемость продолжила сокращаться. Количество новорожденных в регионе падает в среднем на 5% в год. Это связано с тем, что в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение женщин 1990-х годов. Помимо вступления малочисленного поколения в детородный возраст, отмечаются проблемы с репродуктивным здоровьем населения. На Дону наблюдается серьезный демографический дисбаланс, при котором число умерших почти вдвое превышает число родившихся. Сейчас в Ростовской области в среднем на одну женщину репродуктивного возраста приходится 1,2 ребенка, тогда как целевой показатель для региона — 1,4 ребенка. Поэтому, безусловно, есть необходимость в государственных и региональных мерах, которые стимулируют рождаемость.