За год Дону в сфере АПК реализовали инвестпроекты на сумму около 15 млрд рублей

По итогам 2025 года в Ростовской области в агропромышленной сфере реализовали шесть инвестиционных проектов. Их общая сумма составила около 15 млрд руб., сообщила заместитель министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Юлия Куликова в рамках круглого стола в ТАСС, посвященного стратегическим ориентирам развития сельского хозяйства агропромышленного комплекса ЮФО.