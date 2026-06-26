Суд отправил в СИЗО рецидивиста, пытавшегося сжечь бабушку под Волгоградом

Отметим, как ранее сообщала редакция, Максим Н. вскоре после рождения лишился матери и фактически воспитывался бабушкой. В период подросткового возраста внук резко изменился и встал на преступную стезю. В итоге на текущий момент 36-летний мужчина уже неоднократно был судим и провёл значительную часть своей жизни в местах лишения свободы. Последний раз он вернулся на волю в январе 2026 года и превратил жизнь приютивших родственников в ад, постоянно угрожая расправой, издеваясь и устраивая погромы. Со слов дочери пожилой женщины, их семья неоднократно обращалась в правоохранительные органы за помощью, однако никакие меры к рецидивисту не применялись.