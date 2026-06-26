Бастрыкин предложил альтернативу «Разговорам о важном» в школах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил заменить в российских школах «Разговоры о важном» уроками мужества и приглашать на них участников специальной военной операции.
«Необходимо заменить “Разговоры о важном” уроками мужества и приглашать участников СВО, как мы это делаем в наших кадетских корпусах», — сказал он, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.