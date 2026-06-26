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Бастрыкин предложил альтернативу «Разговорам о важном» в школах

Бастрыкин предложил заменить «Разговоры о важном» в школах уроками мужества.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил заменить в российских школах «Разговоры о важном» уроками мужества и приглашать на них участников специальной военной операции.

«Необходимо заменить “Разговоры о важном” уроками мужества и приглашать участников СВО, как мы это делаем в наших кадетских корпусах», — сказал он, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.

XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.