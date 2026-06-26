Нижегородку осудят за мошенничество в сфере медицинских услуг

По фабуле дела обвиняемая с сообщниками организовала специализированные центры в Канавинском и Советском районах Нижнего Новгорода и в 2019—2021 годах предлагала гражданам пройти бесплатную диагностику здоровья и проконсультироваться у врачей. По итогам консультаций клиентам сообщали о серьезных заболеваниях, которые можно вылечить только в этих медцентрах на платной основе.