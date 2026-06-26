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Нижегородку осудят за мошенничество в сфере медицинских услуг

Советский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиненной в особо крупном мошенничестве в сфере медицинских услуг в составе организованной группы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: Коммерсантъ

Советский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиненной в особо крупном мошенничестве в сфере медицинских услуг в составе организованной группы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По фабуле дела обвиняемая с сообщниками организовала специализированные центры в Канавинском и Советском районах Нижнего Новгорода и в 2019—2021 годах предлагала гражданам пройти бесплатную диагностику здоровья и проконсультироваться у врачей. По итогам консультаций клиентам сообщали о серьезных заболеваниях, которые можно вылечить только в этих медцентрах на платной основе.

Сотрудники медцентров помогали клиентам оформить кредиты на лечение и проводили манипуляции, которые якобы помогали им выздороветь. Никто из фигурантов при этом не имел медицинского образования, а заболевания диагностировали приборами, которые не являлись медицинским оборудованием, отметили в МВД.

Потерпевшими по уголовному делу проходят 83 нижегородца, они отдали предполагаемым мошенникам свыше 6,2 млн руб.

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