Нижегородку осудят за мошенничество в сфере медицинских услуг

Советский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиненной в особо крупном мошенничестве в сфере медицинских услуг в составе организованной группы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По фабуле дела обвиняемая с сообщниками организовала специализированные центры в Канавинском и Советском районах Нижнего Новгорода и в 2019—2021 годах предлагала гражданам пройти бесплатную диагностику здоровья и проконсультироваться у врачей. По итогам консультаций клиентам сообщали о серьезных заболеваниях, которые можно вылечить только в этих медцентрах на платной основе.
Сотрудники медцентров помогали клиентам оформить кредиты на лечение и проводили манипуляции, которые якобы помогали им выздороветь. Никто из фигурантов при этом не имел медицинского образования, а заболевания диагностировали приборами, которые не являлись медицинским оборудованием, отметили в МВД.
Потерпевшими по уголовному делу проходят 83 нижегородца, они отдали предполагаемым мошенникам свыше 6,2 млн руб.