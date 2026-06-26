В Госдуме объяснили, какие налоговые вычеты доступны гражданам

Налогоплательщикам-физлицам доступны пять налоговых вычетов. Оформить их можно тремя способами, сообщил ТАСС депутат Госдумы Никита Чаплин.
Частичный возврат НДФЛ
С 1 июня по 1 октября семьи с двумя и более детьми могут подать заявления на возврат части уплаченного НДФЛ. Размер выплаты равен разнице между уплаченным налогом и налогом по ставке 6% с того же дохода.
«По сути, государство снижает эффективную ставку для работающих родителей. Заявление принимают через Социальный фонд, “Госуслуги” или МФЦ», — уточнил парламентарий.
Вычет на фитнес
В 2026 году благодаря этой льготе можно вернуть до 19,5 тыс. руб. Теперь получить выплату разрешается не только за себя и своих детей, но и за занятия спортом для родителей-пенсионеров.
Вычет за сдачу ГТО
Размер выплаты составляет 18 тыс. руб. При ставке НДФЛ в 13% в таком случае вернется 2340 ₽. Этот вычет можно оформить прямо у работодателя. В 2026 году условия для получения этой льготы немного упростились. Ранее требовалась диспансеризация, которая для граждан младше 40 лет проводится раз в три года. Теперь достаточно ежегодного профилактического медосмотра.
Вычет при продаже жилья
Семьи с двумя и более детьми при продаже жилья для покупки большего по площади освобождаются от уплаты НДФЛ. В 2026 году такая возможность есть не только у семей с несовершеннолетними, но и у тех, где воспитываются недееспособные дети любого возраста.
«Если ребенок родился после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года, льгота все равно действует», — заявил депутат.
Инвестиционный вычет
Эта льгота доступна владельцам индивидуальных инвестиционных счетов. В 2026 году можно получить возврат со взносов, сделанных в 2025 году. Лимит вычета составляет 400 тыс. руб. При прогрессивной шкале НДФЛ размер возвращенных средств составит:
- 52 тыс. руб. при ставке 13%;
- 60 тыс. руб. при ставке 15%;
- 72 тыс. руб. при ставке 18%;
- 80 тыс. руб. при ставке 20%;
- 88 тыс. руб. при ставке 22%.
Как оформить вычеты
Оформить вычеты можно тремя способами. Первый из них — через работодателя. Для этого необходимо подать заявление. В таком случае налог перестанут удерживать с текущей зарплаты.
Второй вариант — сделать это через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Также остается возможность воспользоваться декларацией 3-НДФЛ в конце года.