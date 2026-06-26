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В Калининградской области начался сезон сбора белых грибов

Также в лесах пошли подберезовики и лисички.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области начался сезон сбора белых грибов. Массово их не режут, но кое-что уже попадается. Как сообщается в группе «Грибы и грибники Калининградской области», собирать урожай сейчас можно далеко не во всех муниципалитетах. Если в Озерском районе грибов нет, то в Гвардейском они присутствуют.

Там после дождей пошли не только белые, но и подберезовики, лисички, даже вешенки.

Увы, как говорят опытные собиратели, большинство грибов сейчас червивые и непригодные. Так часто случается в жару.