В Калининградской области начался сезон сбора белых грибов. Массово их не режут, но кое-что уже попадается. Как сообщается в группе «Грибы и грибники Калининградской области», собирать урожай сейчас можно далеко не во всех муниципалитетах. Если в Озерском районе грибов нет, то в Гвардейском они присутствуют.