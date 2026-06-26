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На Дону ущерб водным биоресурсам сократился на 12%

По итогам операции «Путина-2026», ущерб водным биоресурсам Ростовской области составил более 12 млн руб. Это на 12% меньше, чем в 2025 году, когда ущерб составлял 13,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Источник: Коммерсантъ

По итогам операции «Путина-2026», ущерб водным биоресурсам Ростовской области составил более 12 млн руб. Это на 12% меньше, чем в 2025 году, когда ущерб составлял 13,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

С 1 апреля по 31 мая в рамках операции возбуждено 204 уголовных и 226 административных дел.

Ежегодная операция «Путина» направлена на сохранение весенне-нерестующих видов рыб, предупреждение и пресечения нарушений в сфере рыболовства, а также сохранения водных биоресурсов в период нереста и миграции рыбы.