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В Советском районе Ростова до вечера 26 июня ограничили водоснабжение

Перебои с водой на нескольких улицах в Советском районе Ростова продлятся до вечера.

Источник: Комсомольская правда

На нескольких улицах в Советском районе Ростова-на-Дону до вечера 26 июня ограничили водоснабжение. Об этом сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

В микрорайоне Левенцовском потребовались дополнительные регламентные работы. В связи с этим горячей воды нет в границах: Еременко — Жданова — Ткачева — проспекта Маршала Жукова. Восстановить горячее водоснабжение должны после 18 часов вечера.

Также в Советском районе после порыва водовода на улице Жмайлова полностью без воды остались дома в границах: Малиновского — Стабильной — Мильчакова — Стачки. Вернуть ресурс в краны планируют после 19 часов вечера.

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